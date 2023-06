Vitinha: «Não estávamos à espera de tantas dificuldades»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Vitinha assumiu que foi Portugal quem tornou o jogo contra a Islândia (triunfo luso por 1-0) mais complicado do que deveria ser.





"Não fizemos o que devíamos. Não levámos o jogo para onde somos mais fortes, a jogar de trás para a frente, a trocar a bola e criar espaços. Houve muitas bolas divididas e a Islândia está confortável com isso. Na segunda parte, conseguimos criar mais oportunidades, sobretudo a partir da expulsão", começou por dizer o médio do PSG, em declarações à RTP 3, sublinhando o registo histórico hoje alcançado por Cristiano Ronaldo: "Muito orgulhoso de estar nesta marca do Cristiano Ronaldo, sem dúvida, 200 jogos não é um registo para qualquer um."

Já à Sport TV, Vitinha realçou a resposta da equipa na parte final do encontro. "Não estávamos a espera de tantas dificuldade porque nós é que as criamos principalmente. Não tirando o mérito a Islândia, que fez um bom jogo, mas não fizemos o que devíamos. Quando é assim fica mais difícil. Quando começámos a fazer o que devíamos nesta parte final, com mais um, facilitou um pouco mais. Felizmente conseguimos chegar ao golo e levamos a vitória daqui que é o mais importante."

Pleno de vitórias

"É importantíssimo. Só temos vitórias, vários golos marcados e nenhum sofrido, também é de assinalar. Queremos manter esta dinâmica e a verdade é que estamos cada vez mais perto e se ganharmos os próximos mais perto estaremos", terminou.