Vitinha: «Não há muito tempo andávamos de calculadora na mão...»

Vitinha enalteceu o feito alcançado por Portugal nesta qualificação para o Europeu'2024, especialmente tendo em conta a história habitual de Portugal, que normalmente tem de andar sempre a fazer contas e até discutir playoffs."É mesmo de dar mérito. Não nos podemos esquecer disto. O Euro é muito mais importante, mas para lá estar temos de fazer qualificação. Não há muito tempo andávamos de calculadora na mão e temos de dar mérito e olhar para esta qualificação imaculada, perfeita e cheia de recorde. Ainda assim, sabemos que o mais importante é o Euro e estamos ansiosos para que chegue", começou por dizer, à RTP, após o triunfo sobre a Islândia "Não havia forma mais perfeita de irmos para o Europeu. Temos o estágio de março com dois amigáveis, mas é a melhor forma de antecipar o Europeu. Vamos cheios de confiança, vamos com tudo, com muitas dinâmicas, com um bom grupo, mas ainda falta bastante. Sabemos que isto muda muita coisa, mas vamos concentrar-nos no estágio de março e com os olhos no Europeu""Temos de dar mérito, não podemos embandeirar em arco e dizer que vamos ganhar. Somos um bom candidato, mas vamos passo a passo."Depois, à SportTV, repetiu as mesmas ideias."O segredo desta qualificação é trabalho. Trabalho, muita humildade e termos um excelente grupo. Termos um excelente grupo é meio caminho andando, claro que não basta mas o resto nós temos. Temos muita qualidade, um grande selecionador e por isso estes resultados, esta qualificação imaculada. E todo o mérito""Claro que sim. Temos muita qualidade em todos os setores, somos das seleções com mais qualidade de que me recordo. Isso dá muitas dore de cabeça ao selecionador, mas temos de ter os pés assentes na Terra. Fizemos qualificação espetacular, é normal que estejamos ansiosos e com expectativas altas, mas convém ter os pés assentes na Terra, pensar jogo a jogo, ter calma. Mas nada está ganho, nada começou. Terminou a qualificação, e vamos ainda para o Europeu. É melhor ter paciência, ter calma. Sabemos que somos candidatos, somos uma grande seleção, mas com calma""De França para a Alemanha é um tirinho [risos]. Claro que pretendo estar no Europeu. Qualquer jogador pretende ir à seleção, então estar num torneio grande como um Europeu… Cabe-me a mim dar dores de cabeça ao selecionador para que ele tenha trabalho mais dificultado possível. Agora voltamos ao clube e vou fazer de tudo para que possa estar ca na próxima convocatória e no Europeu."