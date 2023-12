YouTuber garante ter 'plantado' áudio de gemidos no sorteio do Euro'2024: UEFA já investiga

Pranking UEFA euro 2024 Draw with sex noise https://t.co/zAo3Q1vQmk — Jarvo69 (Daniel Jarvis) (@BMWjarvo) December 2, 2023

A UEFA está a investigar os barulhos de gemidos que se ouviram este sábado durante o sorteio da fase final do Euro'2024, avança a 'BBC'.Segundo a mesma fonte, a 'partida' terá sido da autoria do YouTuber Daniel Jarvis que, de resto, fez questão de admitir que foi o responsável pelo incidente. O organismo desconfia que o áudio tenha sido reproduzido por um telemóvel escondido algures no cenário.Refira-se que o sorteio da fase final do Euro'2024 ditou o grupo (F) de Portugal. A Seleção Nacional irá defrontar Turquia, República Checa e o vencedor do playoff C, no qual estão incluídos Geórgia, Luxemburgo, Grécia e Cazaquistão.