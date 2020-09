A imagem do Alemanha-Espanha que já se tornou viral: «É por isto que têm os casos de Covid-19 que têm»

Uma imagem que vale mais do que mil palavras. A frase poderá ser clichê, mas assenta que nem uma luva no caso que estamos prestes a retratar. Antes do início do apito inicial do encontro entre Alemanha e Espanha, a contar para a Liga das Nações, os jogadores posaram - como é já habitual - juntos para cantar o hino nacional do seu país. Contudo, esta noite assistiu-se a uma particularidade que ganhou notoriedade nas redes sociais.





Porque en España hay más contagios de Covid_19 que en Alemania? pic.twitter.com/sASezkGlyX — Nacho (@nacholazubia) September 3, 2020

O momento, capturado por uma câmara presente no estádio Mercedes-Benz Arena, em Estugarda, e que rapidamente se tornou viral nas redes sociais, mostrou uma conduta diferente por parte das duas seleções quanto ao distanciamento social sugerido pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em relação à doença Covid-19. As imagens contrastam de tal forma que nas redes sociais até já há quem diga: "É por isto que a Espanha tem os casos de Covid-19 que tem".De notar que, até ao momento, a Alemanha já teve 248 mil pessoas infetadas pelo novo coronavírus, enquanto que a Espanha tem cerca de 490 mil. Coincidência?