André Silva: «Cada um tem a sua opinião, mas o árbitro decidiu mais para o lado deles»

André Silva lamentou o erro cometido por Portugal no início do jogo com a Suíça, que terminou no golo de Seferovic e que decidiu o encontro a favor dos suíços."Penso que cometemos um erro que nos custou muito caro. Demos o nosso máximo. Tivemos várias tentativas, oportunidades claras de golo. Sobre a arbitragem cada um tem a sua opinião, mas penso que o árbitro decidiu mais para o lado deles", começou por frisar à RTP."Perdemos a liderança, mas dependemos de nós. Estamos preparados para tudo. Estes resultados só nos fazem evoluir, temos de tirar as coisas positivas", afirmou.