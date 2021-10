Até à final, ainda somos campeões!

Segue hoje o segundo jogo das meias finais da Liga das Nações, onde Portugal não estará presente após ter ficado a 3 pontos da França, vencedora do grupo onde estava a nossa seleção.





A Liga das Nações ainda é uma competição nova (vai apenas na segunda edição) e claro que ainda haverá muita gente a achar que é uma competição que não interessa e só acrescenta mais jogos a um calendário já bastante sobrecarregado (o que não é mentira) mas, a meu ver, se tem caneco é para ganhar.Até acabar a final o campeão fala português, na próxima edição logo veremos. Por agora, e já que cá estamos, é aproveitar que os intervenientes são do melhor que há e, já agora, um jogo da casa no Bélgica vs França Vão daqui com um chi-coração do vosso AI Nossa, que depois ainda há qualificação para o mundial.