Bernardo Silva: «Já jogo futebol há muitos anos e os árbitros fugiram para o balneário»

Bernardo Silva deixou críticas à equipa de arbitragem após a derrota de Portugal contra a Suíça. O jogador do Manchester City foi questionado sobre o facto de ter-se mostrado irritado ao intervalo da partida e pediu mesmo "respeito"."Achámos que houve pouco respeito da parte dos árbitro. Já jogo futebol há muitos anos e os árbitros fugiram para o balneário. Não pode acontecer, têm de assumir os erros, assim como nós [jogadores] o fazemos. Não há desculpa. Desde o início que o guarda-redes suíço perdeu um minuto em cada pontapé de baliza e no final só deu quatro minutos de compensação. O lance do penálti deles foi completamente errado e há jogadores portugueses amarelados. Depois houve pequenas faltinhas que quebraram o ritmo do jogo e isso também nos penalizou. São coisas que nos empurram para trás e tornam o jogo mais difícil, mas não é desculpa. Estávamos a pedir comunicação, que nem isso houve e a este nível tem de haver", atirou na zona mista à Sport TV.Já sobre o jogo, Bernardo Silva falou em "derrota dura". "Sofremos um golo logo aos 50 segundos que torna o jogo mais complicado. Fizemos uma 1.ª parte não tão bem conseguida em que podíamos ter pressionado mais alto e fazer as coisas melhor. Sabíamos que íamos jogar com uma equipa que perdeu 4-0 contra nós e estava preparada para ser mais agressiva e jogar doutra forma. O golo não aconteceu e foi uma derrota dura para nós", frisou, abordando depois as contas do grupo."Estamos obrigado a ganhar à República Checa e à Espanha. A partir do jogo com a Rep. Checa logo se vê o resultado da Espanha. Complicámos as contas. Devíamos estar em primeiro com dois pontos de vantagem e estamos em segundo com um de atraso", concluiu.