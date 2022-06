Bernardo Silva e a seleção 'cheia de jovens': «Até já me sinto velho e só tenho 27 anos»

Bernardo Silva esteve em destaque com duas assistências na vitória de Portugal sobre a República Checa, por 2-0. No final do encontro, o extremo português mostrou-se feliz pela exibição e elogiou o "grupo de muito talento" às ordens de Fernando Santos."Estou feliz com exibição, vitória e classificação. Estamos em 1º e é muito importante", referiu na zona mista, à RTP."Uma posição que conheço muito bem. Tenho jogado mais frequentemente e foi onde fiz toda a formação, onde cresci. Mas estou disponível para jogar em qualquer posição que o treinador entenda e ajudar a equipa. Mas não escondo que é uma posição que gosto muito.""Grupo de muito talento, cheio de jovens, até já me sinto velho e só tenho 27 anos. Demonstra o talento que há. O playoff correu bem, estes jogos têm sido bons e vamos continuar neste caminho.""Não vou poder responder, estou ao serviço da Seleção. Focado no último jogo, quando acabar logo se vê.""Sinto-me cansado, como quase todos. Chegar e ter estes quatro jogos é duro. Mas falta um, vamos lutar para três os três pontos e acabar esta fase em 1º lugar do grupo", concluiu.