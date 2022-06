Bruno Fernandes: «As pessoas esperam que chegue aqui e faça golos em todos os jogos»

"Tenho sido convocado sempre, tenho feito parte de praticamente todos os jogos. Acho que o mister tem gostado do que eu tenho visto a fazer, caso contrário não seria aposta. Sei que no Sporting tive um padrão de números muito alto e no United também, sei que as pessoas esperam que eu chegue aqui e faça golos em todos os jogos. Estou aqui para fazer o que o jogo pede. Há jogos em que tenho de atacar mais, há outros em que tenho de defender mais, ser mais livre. Não podemos pensar que chegamos aqui e que o mister tem de fazer com que todos se sintam à vontade dentro de campo", explicou.E prosseguiu: "Nas equipas jogamos sempre com táticas diferentes... Não podemos pensar que cada um pode jogar da maneira que lhe convém. Acho que tenho feito um bom trabalho na Seleção, desde que cheguei nunca mais saí, e acho que o trabalho tem de ser reconhecido e isso é o mais importante. Continuarei a fazer o melhor que posso para representar a Seleção ao nível que melhor conseguir."