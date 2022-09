Bruno Fernandes e a decisão de Rafa: «Cada pessoa tem a sua vida... Há que respeitar»

Bruno Fernandes comentou esta manhã a decisão de Rafa, que anunciou o abandono da Seleção Nacional. O médio do Manchester United não sabe o que a motivou, mas explica que é preciso respeitá-la."Não falei com ele nem acho que deva fazer. É uma decisão dele e deve ser respeitada. Cada pessoa tem a sua vida, os seus problemas e maneira de resolvê-los. Há que respeitar. Enquanto cá esteve ajudou-nos muito. É campeão europeu e da Liga das Nações. Temos de lhe estar gratos, foi exímio e ajudou-nos imenso. Tomou esta decisão para o bem dele, ninguém a toma de ânimo leve. Provavelmente tem um motivo mas só ele pode explicá-lo. Não me cabe a mim perguntar. Estou feliz por ter estado com ele aqui e nos sub-21, ficará marcado na história do país porque ganhou dois troféus. Renúncia não retira o que fez por nós", considerou Bruno Fernandes, em conferência de imprensa.