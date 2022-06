Bruno Fernandes e o calendário: «Tem de haver mais respeito pela integridade física dos jogadores»

Bruno Fernandes fez este sábado a antevisão do jogo de amanhã, com a Suíça, uma partida do Grupo 2 da Liga das Nações, que se dipsuta a partir das 19h45, no Estádio de Alvalade."Não há muito que possamos fazer, não somos nós que tomamos essas decisões. Somos privilegiados por estar aqui a representar a Seleção, é um orgulho e um prazer enorme, mas todos sabem que há que dar o descanso certo para estarmos ao mais alto nível. Aqui ninguém se desculpa com isso, ninguém diz que está cansado e ou que não quer jogar. É um privilégio e temos de aproveitar este nosso momento na Seleção, não é uma oportunidade que muitos tenham. Temos de dar o máximo e estar ao nosso melhor nível"."É sempre obrigatório vencer com a camisola da Seleção. Sabemos da responsabilidade em representar Portugal e sabemos da nossa qualidade. O nosso objetivo é sempre vencer, seja que jogo for, e pensamos jogo a jogo. O nosso foco e objetivo tem de estar em vencer a Suíça"."Não, isto é uma competição diferente e que queremos ganhar. Teremos tempo para a preparação para o Mundial, e depois cabe ao mister escolher quem melhor se enquadra nesse contexto. Neste momento o foco é a Liga das Nações, que já ganhámos uma vez, e o objetivo passa por ganhar todos os jogos e voltar a vencer. O nosso foco é exclusivamente a Suíça, um jogo difícil que temos de ganhar e faremos tudo para isso"."Eu tenho sido convocado sempre, tenho feito parte de praticamente todos os jogos. Acho que o mister tem gostado do que eu tenho visto a fazer, caso contrário não seria aposta. Sei que no Sporting tive um padrão de números muito alto e no United também, sei que as pessoas esperam que eu chegue aqui e faça golos em todos os jogos. Estou aqui para fazer o que o jogo pede. Há jogos em que tenho de atacar mais, há outros em que tenho de defender mais, ser mais livre. Não podemos pensar que chegamos aqui e que o mister tem de fazer com que todos se sintam à vontade dentro de campo. Nas equipas jogamos sempre com táticas diferentes... não podemos pensar que cada um pode jogar da maneira que lhe convém. Acho que tenho feito um bom trabalho na Seleção, desde que cheguei nunca mais saí, e acho que o trabalho tem de ser reconhecido e isso é o mais importante. Continuarei a fazer o melhor que posso para representar a Seleção ao nível que melhor conseguir"."Desilusão era se não pudesse jogar futebol. Obviamente todos ambicionamos a Champions. Estou na Liga Europa e o meu objetivo quando lá chegar é ganhá-la, como já o fiz uma vez. Tenho de aproveitar da melhor maneira e tentar vencer a competição"."Se me tocar a mim jogar, sabemos que a Suíça tem jogadores agressivos e fortes fisicamente no meio-campo, mas é como disse há pouco: depende do momento do jogo. Temos de tomar decisões no momento que têm de ser curtas e rápidas. O mais importante é fazer com que os que estão à minha volta se sintam bem, sei que eles vão fazer o mesmo. O mais importante é ajudar a equipa a conseguir um resultado melhor, e é isso que vou tentar fazer"."Não acho que haja um jogador que seja mais perigoso, acho que são perigoso pelo coletivo. Não há ninguém que tenhamos que temer individualmente, mas sim aquilo que eles podem fazer a nível coletivo, e é aí que está o nosso foco"."Já sabemos a qualidade que a Suíça tem, já os defrontámos algumas vezes. Sabemos aquilo que são capazes mas temos de olhar para nós e para o que queremos e temos de fazer, vencendo o jogo que é o nosso objetivo"."Não é assim tão curta quanto isso, mas a Suíça vai fazer o jogo que sempre faz para tentar ganhar e nós iremos tentar fazer o mesmo. Ninguém entra no jogo para tentar não perder, mas sim para ganhar, e temos de fazer o nosso melhor para o fazer"."Para nós é um orgulho podermos estar aqui, estamos no lugar onde muitos gostariam de estar, mas acho que toda a gente sabe o que achamos disso. São muitos jogos, tem de haver um bocadinho mais de respeito pela integridade física dos jogadores, mas repito que estamos nestes jogos de coração e alma e é um orgulho representar a Seleção"."Neste momento não estou muito focado nisso, mas acho que toda a gente está entusiasmada, até porque queremos dar uma imagem diferente depois da época passada. O futebol é história. Temos de dar mais para atingir aquilo que o clube quer e exige".