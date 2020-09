Bruno Fernandes e o livre certeiro de Ronaldo: «Ontem no treino fez uns seis ou sete iguais»

Bruno Fernandes enalteceu o regresso de Cristiano Ronaldo à Seleção Nacional e revelou que, no treino da véspera ao encontro com a Suécia, o capitão já havia mostrado estar de pontaria afinada nos livres diretos. Sobre o jogo, o médio assumiu que esperava dificuldades.





"São uma equipa intensa, com jogadores de qualidade, com boa receção e passe. São muito fortes, com os dois avançados a darem luta aos nossos defesas, mas jogámos bem e conseguimos impor a superioridade e até podíamos ter feito mais golos. Fizemos dois e ganhámos", analisou o médio do Manchester United, em declarações à RTP.Quanto a CR7, os elogios são claro. "É um jogador com faro de golo e que a qualquer momento pode resolver o jogo. Fez um belo golo de livre, ainda ontem no treino fez seis ou sete iguais. É um jogador que faz a diferença. Claro que é bom contar com ele, porque é um jogador fenomenal e faz a diferença".