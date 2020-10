Bruno Fernandes: «Voltou a sentir-se o calafrio quando se canta o hino com os adeptos...»

Titular diante da Suécia, Bruno Fernandes enalteceu a atuação coletiva perante a formação nórdica, que já havia dado mostras de qualidade no encontro disputado em solo sueco. Por outro lado, o médio do Manchester United assumiu à SportTV que jogar com público é totalmente diferente.





Sabíamos que a Suécia é uma equipa complicada, já tínhamos tido o exemplo de quando lá jogámos, mesmo com dez unidades criaram muitas dificuldades, conseguiram ter bola. Hoje fizeram o mesmo tipo de jogo, uma equipa com muita qualidade, mas a equipa esteve muito bem defensivamente e ofensivamente podíamos ter feito mais golos pela qualidade que temos, mas o que conta é o resultado que é bom. Foi uma grande exibição.""Agora é focar-nos nas nossas equipas e fazer o melhor possível para chagarmos no próximo mês nas melhores condições.""Voltou a sentir-se o calafrio quando se canta o hino com os adeptos. Espero que o futebol possa vir a ter público. Os adeptos mostraram responsabilidade, mantendo a distância e acredito que possa vir a ser uma realidade no campeonato português, assim a DGS permitir.""É complicado ver um colega nesta situação, mas foram efetuadas todas as medidas de segurança, todos os testes, como é necessário. Agora é manter a tranquilidade e esperemos que todos eles possam voltar a jogar para estarem disponíveis na próxima convocatória."