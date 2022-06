Busquets espera estádio cheio para ajudar Espanha a vencer Portugal

O capitão da seleção espanhola de futebol, Sergio Busquets, disse esta quarta-feira que espera na quinta-feira um estádio cheio para ajudar a equipa a vencer Portugal, em jogo do Grupo 2 da Liga das Nações.

Questionado sobre o ambiente que espera no estádio diante da formação lusa, o futebolista do Barcelona disse que espera "o melhor possível", porque os jogadores procuram sempre dar a "melhor versão" e com o apoio do público "e com muita gente" no estádio tudo fica "melhor" para a formação espanhola.

"Fazemos um apelo para que venham e nos apoiem, porque de certeza que os objetivos são mais fáceis [de alcançar] e oxalá possamos brindá-los com um grande jogo e uma grande vitória" frente a Portugal, afirmou o médio espanhol.

As palavras do selecionador de Espanha, Luís Enrique, que classificou Busquets como uma "referência" e "líder" dentro e fora de campo também foram abordadas pelo jogador espanhol, que agradeceu ao técnico "as palavras e a confiança".

"Tento é devolver [a confiança] dentro e fora de campo, dando a minha melhor versão", admitiu, agradecendo a "confiança" do treinador e reconhecendo que, aos 33 anos, tenta ter "cuidado" e uma "boa preparação" para poder responder ao esforço que lhe é pedido como um dos jogadores mais utilizados, quer na seleção de Espanha, quer no seu clube.

Sergio Busquets também falou sobre o reencontro com Cristiano Ronaldo, com o qual mediu forças quando o jogador português estava no Real Madrid, afirmando que todos os jogadores querem defrontar os melhores.

"Foi uma época muito bonita de viver e jogar contra jogadores assim, em equipas como o Real Madrid. É o que todos os jogadores querem. Estou muito contente por poder viver estes jogos e de continuar a jogar estes jogos, estando disponível para o de amanhã [quinta-feira], que é contra uma grande seleção, com grandes jogadores", afirmou.

Espanha e Portugal defrontam-se na quinta-feira, a partir das 20:45 locais (19:45 em Lisboa), no Estádio Benito Villamarín, em Sevilha, numa partida que será dirigida pelo árbitro inglês Michael Oliver.

Depois de fazer a estreia diante da Espanha no Grupo 2 da Liga das Nações A, Portugal recebe a Suíça (domingo) e a República Checa (dia 9), no Estádio José Alvalade, e desloca-se a Genebra, no dia 12, para o segundo confronto diante dos helvéticos.

Os últimos dois encontros realizam-se a 24 e 27 de setembro, o primeiro na República Checa e o segundo em Braga, de novo contra a Espanha.

A formação das quinas, vencedora da primeira edição da Liga das Nações, em 2019, precisa de vencer o agrupamento para chegar à final four da terceira edição, sendo que a segunda foi conquistada pela França, numa final com a Espanha, em 2021.

A fase final da Liga das Nações realiza-se de 14 a 18 de junho de 2023, com os vencedores dos quatro grupos da Liga A, sendo que os últimos de cada um dos agrupamentos descem à Liga B.