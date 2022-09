Capitão Soucek quer esquecer 2-0 de Lisboa: «Em casa somos muito mais fortes»

Tomas Soucek, capitão da República Checa, foi o jogador escolhido para fazer a derradeira antevisão ao duelo do Grupo 2 da Liga das Nações, marcado para amanhã (19h45 de Portugal continental) na Fortuna Arena, casa do Slavia de Praga. E foi sobre o recinto que versou o seu discurso, dado que estará lotado, e por isso, vinca, com um ambiente único e difícil para os adversários. Confira as frases fortes do futebolista do West Ham, em baixo."Gosto imenso deste estádio, principalmente quando está cheio. Em casa sinto que somos muito mais fortes, pois vendo um recinto esgotado, nós, jogadores, sentimos que estamos a jogar com mais um em campo. Espero que amanhã isso aconteça, que os nossos adeptos nos ajudem.""Temos, acima de tudo, estar mais atentos, mais ativos, porque lá não conseguimos. Queremos jogar aqui como jogámos contra a Espanha [empate a dois golos], jogo no qual demonstrámos muita qualidade.""Marca muitos golos pelo seu clube, o Leverkusen, e esperamos que nos ajude precisamente com essa capacidade contra Portugal."