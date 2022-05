E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

David Carmo e Ricardo Horta na seleção nacional A ????????????

Estou mesmo feliz ?? #

Parabéns — Carlos Carvalhal (@carloscarvalha2) May 20, 2022

Carlos Carvalhal, treinador que deixou o comando técnico do Sp. Braga no início da semana, recorreu às redes sociais para assinalar a chamada de David Carmo e Ricardo Horta à Seleção Nacional."David Carmo e Ricardo Horta na Seleção nacional A. Estou mesmo feliz. Parabéns", escreveu o técnico, de 56 anos, que treinou os dois jogadores durante as últimas duas épocas ao serviço dos bracarenses.