Chiellini já falou com Ronaldo: «Está bem, a apanhar banhos de sol»

O teste positivo à Covid-19 de Cristiano Ronaldo chegou naturalmente a solo italiano, tendo sido tema de conversa na conferência de imprensa de antevisão do jogo da seleção transalpina diante da Holanda. Chamado a ser o porta-voz do grupo, Giorgio Chiellini abordou o tema e revelou que já falou com o seu colega de equipa na Juventus.





"Falei com o Cristiano, ele está bem, a apanhar banhos de sol. Estará de volta quando estiver pronto. Não estamos preocupados, mas é um fator de distração e todos sabemos que os próximos meses serão difíceis. Mesmo assim, estamos convencidos de que temos de continuar para bem do futebol. A grande vitória este ano será simplesmente acabar a temporada e o resultado será secundário", assumiu.Por outro lado, o defesa abordou ainda a recente vaga de novos casos um pouco por toda a Europa. "A escalada de casos nas últimas semanas não é uma surpresa. Tudo o que podemos fazer é continuar a tomar todas as medidas de precaução necessárias, mas não podemos simplesmente parar. A primeira razão é económica, porque o futebol é uma indústria muito importante e vasta. Há também o aspeto social, porque haverá mais e mais encerramentos nos próximos tempos. Estamos prontos a fazer a nossa parte e tomar alguns riscos"