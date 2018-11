Comité Executivo da UEFA vai eleger sede da final four em dezembro

A sede da final four da Liga das Nações de futebol vai ser conhecida na reunião do Comité Executivo da UEFA, entre 2 e 3 de dezembro, informou esta sexta-feira o organismo na página oficial.A reunião, que decorrerá em Dublin, vai decidir, além do local da fase final da Liga das Nações, as sedes do Europeu feminino de 2021, o Europeu de sub-21 de 2021, a final da Liga dos Campeões de futsal de 2019 e o formato das competições de clubes para o ciclo 2021-2024.Caso Portugal vença o grupo A desta Liga das Nações, a Federação portuguesa já se candidatou à organização da respetiva fase final, dando os estádios do Dragão, no Porto, e D. Afonso Henriques, em Guimarães, como palcos para os jogos das meias-finais, terceiro e quarto lugar e final, em fase a decorrer entre 5 e 9 de junho.