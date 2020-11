Convocatória de Fernando Santos para os jogos da Liga das Nações, em direto

Fernando Santos anuncia hoje os convocados para os últimos três jogos de Portugal em 2020, entre os quais a dupla jornada decisiva do grupo 3 da Liga das Nações A, com França e Croácia. A seleção nacional tem agendado um particular com Andorra, em 11 de novembro, no Estádio da Luz, antes de receber os franceses no mesmo terreno, três dias depois, e de visitar os croatas, no dia 17, naqueles que serão os dois últimos encontros na fase de grupos da Liga das Nações. Uma convocatória para seguir aqui a partir das 12H30!





O selecionador nacional não deverá operar alterações substanciais em relação à última lista, sendo que Anthony Lopes, José Fonte e o capitão Cristiano Ronaldo, que tiveram testes positivos para o novo coronavírus durante o último estágio, mas já recuperaram, devem figurar novamente entre os eleitos.Por seu lado, Mário Rui deverá voltar às opções, ele que foi retirado da última convocatória, uma vez que foi impedido de sair de Itália, face aos casos de infeção com o novo coronavírus na equipa do Nápoles.Com duas jornadas para disputar, Portugal, que é o detentor do troféu, lidera o grupo 3 da Liga das Nações A, com 10 pontos, os mesmos da França, enquanto Croácia, com três, e Suécia, ainda sem pontuar, já não têm qualquer hipótese de seguir em frente.