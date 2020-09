Cristiano Ronaldo ainda longe da vista no último treino da Seleção Nacional

Há uma infeção que ameaça estragar os planos de Fernando Santos para o jogo de amanhã com a Croácia – e até com a Suécia – mas nada tem a ver com a Covid-19. Cristiano Ronaldo está a contas com uma infeção num dedo do pé direito, algo que deixa o capitão da Seleção Nacional em dúvida, tendo em conta o facto de ser difícil perspetivar a recuperação neste tipo de casos. O avançado da Juventus está desde ontem a ser tratado com antibiótico e tudo irá depender da reação que o medicamento gerar, bem como da avaliação diária que será feita pela Unidade de Saúde e Performance da Federação Portuguesa de Futebol. Facto é que na sessão de trabalho desta sexta-feira, CR7 não treinou nos 15 minutos abertos à comunicação social.





Para as 12h45 está agendada a conferência de imprensa de antevisão do encontro agendado para amanhã, no EStádio do Dragão (19H45).