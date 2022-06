Cristiano Ronaldo falha último treino da Seleção antes do jogo com a Suíça

Cristiano Ronaldo falhou o treino da Seleção Nacional deste sábado, o último antes da partida para Genebra onde amanhã Portugal irá disputar a Suíça pela segunda vez no grupo A2 da Ligas das Nações (19H45). Raphaël Guerreiro também não está presente e os dois internacionais estão assim em dúvida para o encontro.Às ordens de Fernando Santos estiveram assim Diogo Costa, Rui Patrício, Rui Silva, João Cancelo, Dalot, Pepe, Domingos Duarte, David Carmo, Nuno Mendes, Danilo, Rúben Neves, William Carvalho, Palhinha, Vitinha, Matheus Nunes, Bruno Fernandes, João Moutinho, Otávio, Bernardo Silva, Gonçalo Guedes, Rafael Leão, Diogo Jota, Ricardo Horta e André Silva.A partir das 12 horas, o selecionador e um jogador a designar vão falar aos jornalistas em conferência de imprensa de antevisão ao encontro da quarta jornada da 'poule' com os helvéticos.Após três de seis rondas, Portugal lidera o agrupamento, com sete pontos, à frente da Espanha, com cinco, da República Checa, com quatro, e da Suíça, sem qualquer ponto.O segundo duelo da 'poule' entre Portugal e Suíça está agendado para domingo, pelas 20H45 (19H45 em Lisboa), em Genebra, com a arbitragem a cargo do croata Fran Jovic.A fase final da terceira edição da Liga das Nações realiza-se entre 14 e 18 de junho de 2023, com a presença dos vencedores dos quatro grupos da Liga A, enquanto os últimos de cada um dos agrupamentos descem à Liga B da recente prova continental.