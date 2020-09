Cristiano Ronaldo: «Não ligo a provocações, o que tenho feito fala por si»

Diante da Suécia, uma vez mais na Friends Arena, Cristiano Ronaldo voltou a deixar a sua marca, agora ao marcar dois golos que permitiram a Portugal bater a Suécia por 2-0. Dois golos históricos, que permitiram a CR7 chegar aos 101 pela Seleção e que serviram também para responder aos suecos, que apontaram que a equipa das quinas jogaria melhor sem o craque da Juventus.





"Não acompanhei as notícias, é uma opinião. Eu sabia que deixei marca na última vez que joguei neste estádio, agora foi igual. Não ligo a provocações, o que tenho feito fala por si", declarou CR7, à RTP.Em relação aos 101 golos que tem pela Seleção, CR7 não deixou de se mostrar satisfeito. "Obviamente que a marca 100, com dois golaços, estou muito feliz. O futuro só a Deus pertence, sou um privilegiado de jogar neste lote de jogadores, o mister já me conhece, não há palavras. Quando tive o problema no dedo, sabia que podia recuperar para este jogo. Gosto de estar aqui, com este grupo, com este treinador, com este staff. Sabia que no primeiro jogo ia correr tudo bem, a nossa equipa é muito boa. Queria bater a marca dos 100 golos, quero ir atrás (109) mas os recordes não são uma obesessão", frisou.