Cristiano Ronaldo vibrou por fora e corre para a Suécia

De fora devido a uma infeção no pé direito, Cristiano Ronaldo não deixou de marcar presença nas bancadas do Estádio do Dragão, de onde assistiu ao triunfo gordo de Portugal frente à Croácia. O capitão da Seleção vibrou, festejou os golos e trocou impressões com os elementos do staff português que por ali se encontravam, sendo que até teve de ser chamado à atenção porque estava... sem máscara.

Depois das emoções da partida, CR7 deu sinais de que a recuperação para o jogo de depois de amanhã, na Suécia, é mesmo possível, tendo efetuado alguns sprints no relvado, já depois de todos os companheiros terem recolhido aos balneários. Uma coisa é certa, Cristiano vai integrar a comitiva que parte ao início da tarde de hoje rumo a Estocolmo e as expectativas são de que possa defrontar os nórdicos. As indicações dadas durante o dia de ontem foram boas e Fernando Santos acredita que vai contar com a principal figura da Seleção Nacional.

"Vi notícias a dizer que o Ronaldo não jogou por lesão. Isso não é verdade, uma lesão é uma entorse ou uma rotura, ele tem uma infeção. Qualquer um pode ter uma. Posso apanhar uma gripe e ter uma infeção na garganta. O Ronaldo hoje [ontem] de manhã treinou. Como tem problema no pé, sente dor quando calça a bota. Enquanto não passar a infeção, tem dor. Mas está muito, muito melhor. Hoje [ontem] treinou e amanhã [hoje] vai treinar outra vez. Acreditamos que a infeção pode ser debelada com os antibióticos. Vai seguir viagem para a Suécia e se estiver apto, joga", revelou o selecionador, deixando antever que CR7 vai poder voltar à competição no Friends Arena, um estádio onde fez um hat trick na última vez que lá jogou pela Seleção.