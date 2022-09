Dalot: «É um sentimento único poder ajudar a equipa»

Dalot foi um dos principais destaques da goleada () aplicada este sábado por Portugal frente à República Checa, na quinta jornada do Grupo A2 da Liga das Nações, ao apontar dois dos quatro golos lusos, o mesmo que soma até ao momento com a camisola das quinas. "Quantos golos pela Seleção? Quatro, tinha feito dois no Europeu de sub-17", começou por dizer o lateral internacional português, em declarações no final da partida ao '11'."É um sentimento único poder ajudar a equipa. Sabíamos que podia ser um jogo difícil se não tivéssemos entrado com a atitude certa. Começámos muito bem o jogo, a controlar com bola, e depois dos golos os espaços começaram a abrir um bocadinho. Acho que podíamos ter feito melhor depois do terceiro, como ter mais calma, mas fomos à procura do quarto e conseguimos. É de dar os parabéns a toda a gente, merecemos muito esta vitória e agora é recarregar as baterias", acrescentou."É para eles que vai a dedicatória. É a eles a quem dedico todos os meus triunfos individuais e coletivos. Eles estão sempre comigo, tenho esse privilégio. O mínimo que posso fazer é agradecer-lhes. Fomos uma grande equipa, foi uma vitória importante. Temos de ir com tudo para vencer o próximo e faço já um apelo aos portugueses: aparecerem em força porque vamos precisar, é um jogo importantíssimo para nós.""É fruto do trabalho que temos vindo a fazer. Temos muita qualidade. As substituições também acrescentam qualidade. Isto é um ponto forte para nós. Vem aí um Mundial, é uma competição onde queremos estar bem e precisamos de toda a gente. Individualmente aprendo muito com o Cancelo, é um grande jogador, dos melhores do Mundo e tento dar o meu contributo à Seleção sempre que tenho oportunidade. Hoje acho que foi muito positivo, não só eu mas toda a gente. É uma boa dor de cabeça para o míster.""Seria um erro mudar o pensamento. Queremos ir para o jogo com a mentalidade que temos de vencer. Se formos com pensamento de que empate é o suficiente não é a abordagem certa num jogo desta dimensão e com um adversário que sabemos que vai ser complicadíssimo. É recarregar as baterias e temos uma oportunidade grande para passar à próxima fase", terminou.