Danilo: «A causa da derrota não foi a rotação»

Danilo assumiu que Portugal teve uma primeira parte menos feliz no jogo com a Suíça, que foi decidido com um golo de Seferovic logo aos 56 segundos."Primeira parte pouco conseguida, tivemos que reagir sempre ao que o adversário fazia. Sofremos um golo de uma forma que não podemos conceder. Foi uma sequência de lances que perdemos a bola várias vezes e depois estavámos mal organizados defensivamente", começou por dizer à RTP."A causa da derrota não foi a rotação. Num final de uma época desgastante, o ideal era estarmos todos frescos, mas não serve de desculpa", garantiu, mostrando confiança no apuramento para a final-four da Liga das Nações."Não era o dia da bola entrar na baliza. Agora temos que ganhar os dois jogos, que nos classificam para próxima fase", frisou.