Deschamps e a conquista da Liga das Nações: «Equipa mostrou o seu caráter e mentalidade»

Depois do Mundial'2018, a França voltou este domingo a conquistar um título internacional, ao erguer pela primeira vez a Liga das Nações e sucedendo a Portugal, que havia ganho a primeira edição em 2019. Após bater a Espanha por 2-1, Didier Deschamps elogiou a exibição e a postura dos seus jogadores depois de, tal como na meia-final com a Bélgica, terem operado uma reviravolta.





"Estou muito orgulhoso e muito feliz pelos jogadores. Começámos a perder em ambos os jogos, hoje e com a Bélgica. Mas hoje conseguimos chegar mais rápido ao empate. Além do talento que tivemos neste jogo, a equipa também mostrou o seu caráter e mentalidade. Estou muito orgulhoso dos jogadores", referiu o técnico francês, ai site oficial da UEFA."Quando há troféus em jogo, os jogadores são competitivos, mas eu também. Fizemos tudo o que podíamos para chegar até aqui. E quando estás numa final, é sempre melhor ganhar do que perder", acrescentou Deschamps.