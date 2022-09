Deschamps ironiza sobre caso de Griezmann no At. Madrid: «Pelo menos não está cansado...»

Didier Deschamps anunciou esta quinta-feira a lista de convocados para os jogos que a França tem pela frente nos dias 22 e 25, frente a Áustria e Dinamarca, na Divisão A da Liga das Nações. De fora da lista do selecionador francês não ficou... Antoine Griezmann, uma das figuras dos gauleses que esta temporada tem sido pouco utilizado no Atlético Madrid.

Convidado a comentar a situação do avançado, que tem jogado cerca de meia hora por jogo devido a uma cláusula no contrato de empréstimo feito pelo Barcelona que os colchoneros têm conseguido contornar, Deschamps sublinhou a importância que o jogador continua a ter, como ficou patente no golo decisivo que deu a vitória ao 'Atleti' no encontro frente ao FC Porto na 1.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

"Pelo menos não está cansado. Já todos conhecem a sua situação. Não vou entrar por aí e comentar, mas é claro que acaba por limitar o tempo de jogo que tem. Ainda assim, no tempo que joga, continua a ser um jogador decisivo para o seu clube. Ele quer mais. Já há algum tempo que não joga os 90 minutos completos", atirou.

Recorde-se que França é atualmente a última classificada do Grupo 1 da Divisão A, com apenas dois pontos somados depois de dois empates e duas derrotas nos quatro primeiros jogos na prova. Dinamarca, o último adversário dos gauleses nesta fase, é a seleção que lidera, com nove pontos (mais dois do que a Croácia).