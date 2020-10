Deschamps: «Não vimos o Cristiano Ronaldo hoje»

Tal como Fernando Santos, também Didier Deschamps não pareceu totalmente satisfeito com o desfecho do França-Portugal desta noite. Após o encontro, ainda assim, o selecionador francês enalteceu o trabalho da sua equipa a anular as qualidades da Seleção Nacional, especialmente Cristiano Ronaldo, um jogador que na ótica do técnico gaulês... não existiu em campo.





"Podemos sempre fazer melhor. Com a qualidade do adversário tivemos de tomar precauções, hoje não vimos o Cristiano Ronaldo. Foi mais difícil para os ataques, pois por vezes os movimentos não foram tão bons, por vezes os passes não chegaram. Temos de ser melhores na última ação para ganhar jogos. Sabíamos que Portugal era uma grande equipa e temos de realçar a qualidade defensiva de ambas as formações. Os médios foram muito eficientes do ponto de vista da eficácia técnica e na complementaridade, o que nos permitiu ter maior controlo de jogo na segunda metade", referiu o técnico gaulês.