Diogo Jota: «Foi apenas o meu segundo jogo a titular...»

Autor de uma grande atuação diante da Suécia, com dois golos e uma assistência, Diogo Jota optou por enaltecer em primeiro lugar a resposta da Seleção Nacional neste duelo perante os nórdicos.





"Cumprimos com aquilo que estava definido e fizemos um grande resultado. Não é fácil, a Suécia tem uma grande equipa. Conseguimos uma vitória convincente e obviamente que estou feliz com o meu contributo para este resultado", começou por apontar, à Sport TV."Foi apenas o meu segundo jogo a titular, tento dar o meu melhor dentro de campo e mostrar que posso ser uma opção e é isso que tento fazer todos os dias, tanto no estágio como nos jogos que mereço o meu espaço""São situações atípicas. Estamos a viver um momento nunca antes vivido. Esta pandemia está a afetar-nos a todos e temos de reagir da melhor maneira que é vir para dentro de campo, dar o melhor e vencer.""Vai ser uma luta até ao fim. Nós fizemos o nosso papel que é o mais importante."