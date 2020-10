Eduardo Camavinga fica com a camisola de Ronaldo e garante: «Não a vou lavar»

Eduardo Camavinga não chegou a entrar em campo no França-Portugal de ontem, em Paris, mas o jovem internacional francês, nascido há 17 anos em Angola, foi ter com Cristiano Ronaldo no final do jogo e pediu-lhe a camisola.





O capitão da Seleção Nacional acedeu e o jovem jogador do Rennes, que é pretendido pelo Real Madrid, exibiu-a orgulhosamente nas redes sociais. "Não a vou lavar", escreveu.Cristiano Ronaldo, de 35 anos, é um ídolo para a nova geração de jogadores e na seleção francesa tem outro fã. Mbappé também partilhou nas redes sociais a