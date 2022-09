Empresa de fast food ameaça federação francesa após "capricho" de Mbappé

O 'boicote' de Kylian Mbappé à sessão de fotografias com os patrocinadores da federação francesa não caiu bem junto das empresas. O internacional gaulês considera que os jogadores deviam ter uma palavra a dizer no que toca à ligação a determinadas marcas - nomeadamente de fast food e apostas - mas quem pagou quer retorno e agora a KFC ameaça com os tribunais."A federação francesa precisa de dinheiro e a KFC aceitou pagar para ter essa imagem, foi por isso que pagámos", explicou Alain Béral, vice-presidente da KFC em França, em declarações ao Sport Business Club. "É uma crise de juventude por parte do Kylian Mbappé, talvez até um capricho. Ele comprometeu-se com a federação em participar numa foto com outros quatro jogadores. Tudo tem sido respeitado. O nosso contrato não é com ele, mas sim com a federação. Vamos parar de pagar e depois disso termina. Que querem que diga?"E continuou: "Que o Kylian não queira participar, de acordo. Mas neste caso temos um problema jurídico com a federação. No contrato que assinámos está formalmente escrito que podemos usar a imagem de todos os jogadores da seleção francesa."