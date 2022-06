Espanha frente a muralha com vista para o topo

A Espanha recebe hoje a República Checa, na outra partida do grupo de Portugal, e depois das dificuldades sentidas em Praga, com La Roja a somar apenas um empate (2-2), Luis Enrique mostra-se um pouco mais cauteloso. Ainda assim, o selecionador vê o favoritismo espanhol como uma pressão positiva, enaltecendo a evolução da equipa. "Espero que os adeptos nos façam voar. Málaga é um local sempre especial. Melhorámos em relação ao último jogo e teremos uma equipa boa pela frente. Defendem e pressionam bem", aponta o selecionador de 52 anos que não deseja ver Portugal descolar ainda mais no topo. Sobre os favoritos a vencer... o Mundial foi claro: "Vejo Argentina e Brasil muito acima do resto..."Do lado checo, o técnico Jaroslav Silhavy sonha com nova surpresa. "Temos de ser corajosos durante todo o jogo. A Espanha é muito forte com a bola. Temos de pressionar bem e rápido, se não pode acontecer-nos o que se passou com Portugal", admitiu o selecionador da República Checa, perspetivando mexidas.