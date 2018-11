Está nas mãos de Portugal o destino da Alemanha no apuramento para o Euro'2020

Liga das Nações: quem já subiu, quem desceu e quem ganhou acesso ao playoff do Euro'2020



A culminar um ano horrível para a Alemanha - eliminação na fase de grupos do Mundial e queda para a Liga B da Liga das Nações -, esta terça-feira poderá ser mais um dia histórico, pela negativa, para a seleção germânica. Depois do empate caseiro desta noite com a Holanda ( 2-2 ), basta agora um empate no Portugal-Polónia para que a 'Mannschaft' fique fora da lista de cabeças-de-série para a fase de apuramento do Euro'2020.Passamos a explicar. O lote de 10 seleções que terão este estatuto é definido através do ranking da Liga das Nações, baseado no desempenho dessas equipas na prova. Nesta altura, a Alemanha é 10.ª colocada mas com apenas mais um ponto que os polacos. E se estes conseguirem amanhã pelo menos um empate em Guimarães, igualam os alemães em pontos mas ficam à frente devido à melhor diferença de golos (-2 contra -4).Nesta altura, o ranking da Liga A da Liga das Nações é este, quando a fase de grupos da prova termina amanhã. O primeiro critério é a classificação no respetivo grupo, seguindo-se a pontuação e só depois a diferença de golos.1.º Suíça, 9 pontos2.º Holanda, 73.º Portugal, 7 (menos um jogo)4.º Inglaterra, 75.º Bélgica, 96.º França, 77.º Espanha, 68.º Itália, 59.º Croácia, 410.º Alemanha, 211.º Polónia, 1 (menos um jogo)12.º Islândia, 0