Fernando Santos: «Ambição? Ganhar o Campeonato do Mundo»

Na análise ao triunfo sobre a Rep. Checa , Fernando Santos mostrou-se satisfeito pela forma como a Seleção Nacional se apresentou, ainda que assuma que houve dois momentos menos bons. O primeiro surgiu ainda antes dos 20 minutos e o segundo na etapa complementar, onde confessa que o cansaço se fez notar. Por outro lado, o selecionador nacional assumiu que ganhar sem sofrer golos foi importante."Importante é sempre. Desde que se marque, porque garante a vitória. O resultado é mais do que justo. Acho que nos primeiros 20 minutos controlámos o jogo, mas sem ser ofensivos, sempre a circular por trás com pouca profundidade, mas a controlar. Não permitimos as saídas da Rep. Checa. A partir dos 20 minutos começámos a circular com mais objetividade, a querer chegar à area e marcar. Fizemos dois golos, podíamos ter feito mais um ou dois, fruto da dinâmica que impusemos. Estávamos a dominar, mas faltou dinâmica. Na segunda parte o jogo baixou de ritmo, muito controlo de bola, mas sem atacar profundidade. Apesar de termos tido mais oportunidades, mas a segunda parte denotou cansaço também, não pressionaram tanto. A Rep. Checa teve mais posse nessa fase, mas foi fruto disso", começou por comentar, à RTP3.Na liderança do grupo, Portugal está em boa posição para se apurar, mas para Fernando Santos não passa disso mesmo. "Estamos em primeiro, é sempre ótimo. Temos excelentes condições, mas os adversários estão aí e querem ganhar. Faltam três jogos. Estar a antecipar, parece-me pouco provável. A Espanha ganhou, temos 2 pontos de avanço. Naturalmente está em aberto. Setembro vai resolver, não é agora", disse o técnico.A fechar, questionado pelos seus 100 jogos, Fernando Santos não quis prever qual gostaria que fosse o seu jogo 110 quando falou à RTP, mas depois à SportTV deixou uma frase forte. A pergunta era sobre a sua ambição futura e a resposta foi clara. "A ambição? Ganhar o Campeonato do Mundo".