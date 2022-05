O selecionador nacional, Fernando Santos, anuncia esta sexta-feira os eleitos para os quatro primeiros jogos na Liga das Nações A. Portugal vai ter uma verdadeira maratona de quatro jogos em 11 dias, a abrir com Espanha, em Sevilha, no dia 2 de junho, seguindo-se Suíça (5) e República Checa (9), ambos no Estádio José Alvalade, e a fechar, novamente, os helvéticos, em Genebra (12).Destaque para as chamadas de David Carmo e Ricardo Horta, ambos do Sp. Braga.Rui Patrício, Diogo Costa e José Sá.Diogo Dalot, João Cancelo, Danilo Pereira, David Carmo, Domingos Duarte, Pepe, Nuno Mendes e Raphael Guerreiro.João Moutinho, Palhinha, Rúben Neves, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Matheus Nunes, Vitinha, William Carvalho e Otávio.Gonçalo Guedes, Rafael Leão, Ricardo Horta, Cristiano Ronaldo, André Silva e Diogo Jota.