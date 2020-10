Fernando Santos: «As contas deste grupo passam muito pela Suécia»

Fernando Santos não tem dúvidas sobre as qualidades da seleção da Suécia, equipa que defronta Portugal já esta quarta-feira, em jogo a contar para a 4.ª jornada do grupo 3 da Liga A.





"Todas as equipas da Liga A da Liga das Nações são as equipas do top-16 mundial, basicamente são as melhores seleções. As equipas nórdicas, normalmente, têm jogadores com bastante qualidade. Os jogadores das alas, quer Kulusevki quer Forsberg, levam a equipa para a parte da imaginação, transportam o jogo para o lado mais criativo. As contas deste grupo passam muito pela Suécia, há que ter isso em atenção", apontou o selecionador nacional, na conferência de imprensa à antevisão do Portugal-Suécia.O selecionador nacional assumiu ainda o favoritismo de voltar a vencer a Liga das Nações. "Acho que Portugal nos últimos anos, e já lá vão uns anos largos, que sempre demonstrou ser capaz [de jogar olhos nos olhos com as outras seleções]. Desde que cheguei disse logo para o que vinha, disse que Portugal era candidato e todos achavam que eu era maluqinho. Hoje, Portugal entra em qualquer jogo para ganhar. Contra o campeão do Mundo e outra das melhores seleções do Mundo, jogamos para ganhar e será sempre assim. O que eu acho é que sim, Portugal neste momento afirma-se e nota-se que Portugal é uma equipa respeitada pelos adversários. Mais importante que isso é que Portugal estará sempre preparado estes jogos, como disse o Rúben e bem", concluiu.