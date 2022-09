Fernando Santos chama Gonçalo Ramos para o lugar de Rafa

Depois de Rafa ter anunciado o adeus à Seleção, o selecionador Fernando Santos convocou Gonçalo Ramos para integrar os trabalhos da equipa nacional, tendo em vista a dupla jornada da Liga das Nações.O avançado do Benfica, de 21 anos, estará assim à disposição de Fernando Santos para os jogos com a República Checa, em Praga, sábado (dia 24), e com a Espanha, em Braga, na próxima terça-feira (dia 27).Gonçalo Ramos tem 18 internacionalizações como sub-21 num total de 46 jogos pelas Seleções Nacionais. É a estreia do avançado na Seleção principal.