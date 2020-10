Fernando Santos: «Com cinco mil adeptos já vamos ouvir mais o hino»

A fechar a conferência de imprensa de antevisão ao jogo com a Suécia, que acabou por ficar invariavelmente marcada pelo tema Cristiano Ronaldo, Fernando Santos assumiu que o facto de o duelo com os nórdicos ter a previsão de cinco mil adeptos nas bancadas é algo positivo para as cores nacionais.





"Sem público uma parte da vantagem desaparece. Cinco mil já é muito bom, em muitos campeonatos e campos. É sempre entusiasmante ter o público, seja o número que for. Um estádio cheio a cantar o hino era melhor, mas com cinco mil vamos ouvir mais o hino. É muito importante isso. Em França sentiu-se isso. Éramos só nós a puxar o hino. É muito importante que venha de fora, bom para mim, para os jogadores. É fundamental, sendo muitos ou poucos, é muito importante!", considerou.