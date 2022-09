Fernando Santos deixa aviso para o jogo com a Espanha e analisa exibição de Ronaldo: «Fez o seu trabalho»

Fernando Santos garantiu que Portugal vai procurar os três pontos diante da Espanha, na terça-feira, apesar de um empate servir à Seleção Nacional para garantir o apuramento para a final four da Liga das Nações."As duas equipas jogam para ganhar. Não acredito que se à Espanha servisse o empate eles mudassem a forma de jogar e Portugal também não pode mudar a forma de jogar", disse o selecionador nacional na conferência de imprensa de análise à goleada na República Checa, por 4-0. Recorde-se que Portugal subiu à liderança do grupo, a uma jornada do fim, aproveitando a derrota da Roja em casa com a Suíça.O treinador analisou ainda a exibição de Cristiano Ronaldo, que ficou em branco - apesar da assistência para Diogo Jota fechar o resultado - e a sangrar em duas ocasições: "futebol é isto, teve três ou quatro ocasiões para marcar. Umas bateu mal, outras a bola bateu no defesa. Fez o seu trabalho. Jogou muito para a equipa e esteve nos sítios certos. Se não fosse assim não teriam aparecido os outros golos. Ele está feliz porque ganhámos."