Fernando Santos: «Diogo Jota? Surpreendeu-me no Paços de Ferreira»

Fernando Santos não está surpreendido com as exibições de Diogo Jota no Liverpool. O treinador segue atentamente o desempenho de todos os 'selecionáveis' e garante que há muito acompanha as exibições do avançado.





"Surpreendeu-me no Paços de Ferreira, foi a primeira vez que olhei para ele. Em março de 2019 veio à Seleção Nacional, há muito tempo que está connosco. Claro, 'salta' para o Liverpool... Esteve muito bem no Wolverhampton, é um jogador que tem as caracterísicas que acho que encaixam muito bem nesta equipa nacional. Há outros, que já foram chamados e que também as reúnem, mas é preciso criar uma mescla de jogadores, só podemos ter 23. Voltando ao Diogo Jota, desde o Paços de Ferreira que o conhecemos bem", disse o selecionador, na conferência de imprensa em que anuncioupara os próximos compromissos da Seleção.