João Mário regressa aos convocados de Fernando Santos para os jogos da Liga das Nações

Fernando Santos convocou 26 jogadores para os dois últimos encontros da fase de grupos da Liga das Nações, a realizar frente a Rep. Checa, dia 24, em Praga, e Espanha, dia 27, em Braga.Em relação aos quatro jogos de junho, os quatro primeiros na mais 'jovem' prova da UEFA, Fernando Santos fez regressar os defesas Rúben Dias e Tiago Djaló, o médio João Mário e os avançados Pedro Neto, João Félix e Rafa.Face as estas entradas, numa lista que continua com 26, saíram os centrais David Carmo e Domingos Duarte, o médio João Moutinho e os avançados Otávio, único que deixa os eleitos devido a lesão, André Silva e Gonçalo Guedes.De fora, continuam uma série de jogadores que entraram muito bem na época 2022/23, casos das águias António Silva, Florentino Luís ou Gonçalo Ramos e dos leões Francisco Trincão ou Pedro Gonçalves, bem como Renato Sanches, que está lesionado.- Diogo Costa (FC Porto), José Sá (Wolverhampton Wanderers) e Rui Patrício (AS Roma).- Diogo Dalot (Manchester United), João Cancelo (Manchester City), Danilo Pereira (PSG), Pepe (FC Porto), Rúben Dias (Manchester City), Tiago Djaló (Lille), Nuno Mendes (PSG) e Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund).João Palhinha (Fulham FC), Rúben Neves (Wolverhampton Wanderers FC), Bernardo Silva (Manchester City), Bruno Fernandes (Manchester United), João Mário (SL Benfica), Matheus Nunes (Wolverhampton Wanderers). Vitinha (PSG) e William Carvalho (Betis).Cristiano Ronaldo (Manchester United), Diogo Jota (Liverpool FC), Pedro Neto (Wolverhampton Wanderers FC), João Félix (Atlético Madrid), Rafa Silva (SL Benfica), Rafael Leão (AC Milan) e Ricardo Horta (Sp. Braga).