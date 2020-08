Fernando Santos divulga hoje eleitos para jogos com Croácia e Suécia

Fernando Santos divulga hoje, a partir das 12h30, na Cidade do Futebol, a lista de convocados para os jogos da Seleção Nacional diante de Croácia e Suécia, a contar para a Liga das Nações – prova que Portugal venceu em 2019. Recorde-se que a equipa lusa enfrenta a Croácia no dia 5 de setembro, às 19h45, no Estádio do Dragão, naquele que será o primeiro jogo pós-pandemia. Três dias depois é a vez de medir forças com a Suécia, em Solna, às 19h45.

No mesmo dia, logo após a convocatória da equipa principal, Rui Jorge, selecionador nacional de sub-21, divulga as escolhas para os jogos da equipa das quinas de apuramento para o Campeonato da Europa de 2021, frente a Chipre, a realizar no dia 4 de setembro, em Larnaca, às 17 horas, e Bielorrússia, no dia 8 às 17h30, na Cidade do Futebol – que receberá, pela primeira vez, um jogo de seleções seniores. Portugal está no 2º lugar do Grupo G, atrás da Holanda.