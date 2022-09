Fernando Santos: «Há jogadores a aparecer a muito bom nível que podiam estar aqui»

Fernando Santos divulgou esta quarta-feira os convocados e abordou os dois jogos que Portugal vai disputar no Grupo A2 da Liga das Nações, frente a República Checa e Espanha, decisivos para determinar quem se apura para a 'final four' da prova. Os encontros estão marcados para os dias 24 e 27 de setembro, respetivamente."Em primeiro lugar vai resolver-se tudo com a República Checa. O que sabemos é que queremos estar na fase final, já a vencemos e queremos estar lá outra vez. Temos dois jogos importantes e foi nesse sentido que elaborámos esta convocatória, pensando também em algumas coisas como no castigo do Cancelo, que não poderá estar no 1.º jogo. Temos oito jogadores com amarelos. Estes são dois jogos muito importantes e isso norteou a nossa ambição de chegar à fase final do torneio"."Comecei a preparar a lista dos 55 e mesmo assim tenho dificuldade. Felizmente para nós, para mim, são dores de cabeça mas boas. Na realidade é difícil, no último mês há vários jogadores que apareceram e que há dois meses nem estavam no meu pensamento. Ainda bem para Portugal que há muitos jogadores a aparecer a muito bom nível e que podiam estar perfeitamente aqui. Neste momento esses estão a bater à porta e ainda bem. O Djaló não é uma novidade, já esteve connosco, esteve convocado na penúltima convocatória. É titularíssimo habitualmente na equipa dele. O Tiago Djaló tem uma caraterística importante para este jogo também. Havia vários que podiam ser convocados, era uma questão de opção, mas tendo esta questão do Cancelo, era um problema que se colocava. Ficava só com um lateral direito, à esquerda resolvíamos esse problema. Os nossos laterais da direita jogam facilmente à esquerda, ao contrário não acontece tão bem. Tem qualidade técnica, capacidades, e na minha opinião tem a possibilidade de jogar em várias posições, algo muito importante na convocatória"."Eu não sei fazer previsões. Não vou responder a questões do Mundial porque isto é para a Liga das Nações. É importante ganhar estes jogos para chegar à fase final, o importante é agora. A questão do Mundial vem depois. Quando digo que há vários jogadores que nem observávamos com atenção há dois meses, podia dar aqui muitos nomes, desde o António Silva, o Florentino, o Pote, o Trincão, Vitinha do Sp. Braga... Há muitos que de repente estão a dizer que estão aqui. Mostram que têm capacidade e podem chegar à Seleção e nós estamos todos atentos. Quem vai dizer quem vai ao Mundial depois sou eu, mas depende muitos dos jogadores também, e o mês de outubro vai ser muito decisivo para isso. Temos um leque de variadas opções, a questão aqui é a dificuldade da escolha. Vamos escolher os que derem as melhores garantias. O Mundial tem uma variante em relação ao Europeu, em que só podíamos ter 23. Desta vez são 26 convocados e todos os jogadores podem estar no banco depois"."Eu já oiço essa pergunta há dois, três, quatro anos. A mais difícil é sempre a primeira, cheguei aqui e tinha de jogar em França e na Dinamarca, o jogo da Dinamarca era verdadeiramente importante. Se o leque de jogadores vai aumentando, as escolhas têm de ser mais trabalhadas, mas não se torna mais difícil. Não é difícil fazer a convocatória, porque aí entra o meu trabalho de selecionador, que é procurarmos ser justos dentro da nossa visão, que obviamente não é a de todos, tenho todo o respeito por isso"."As informações que tenho é do meu departamento clínico, que diz que há dois jogadores indisponíveis: o Otávio e o Renato Sanches. Esses dois jogadores, a partir do momento em que estão inaptos, não podem ser convocados"."Logo vai ser titular no jogo com o Sheriff. Tenho tido a atenção com ele e com todos, se jogam ou não jogam, o que está a acontecer. Penso que aqui ninguém tem dúvidas de que continua a ser muito importante para seleção"."É uma má imagem para tudo, não só para o futebol português. Isto está a ficar um mundo de malucos, são coisas que não podem acontecer. Tenho uma relação de amizade com ele e já tive oportunidade de estar com ele pessoalmente. Acho que é completamente reprovável e quem o fez deve ser castigado".