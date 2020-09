Fernando Santos e o jogo com a Croácia: «Com mais ou menos dificuldade vamos ganhar»

Fernando Santos garantiu esta sexta-feira ambição total da Seleção Nacional para o arranque da Liga das Nações diante da Croácia, em jogo marcado para sábado, às 19h45, no Estádio do Dragão.





"Esta equipa tem um espírito muito ambicioso, quer ganhar sempre. Não vale a pena arranjarmos desculpas. Toda a gente sabe que as coisas não vão poder ser tão boas como desejávamos. Queremos ganhar, os jogadores gostam de cá estar e de estar uns com os outros. Acredito que, com mais ou menos dificuldade, perante uma grande Croácia, vamos conseguir ganhar", afirmou o selecionador nacional na conferência de imprensa de antevisão ao encontro, na qual abordou também a situação de Cristiano Ronaldo "Ausência de adeptos afeta sempre. Não podemos dizer que é igual porque não é. Muita gente gente diz que o público é o 12.º jogador, porque muitas vezes quem arrasta as equipas é o publico. Mentalmente, não vale a pena referirmos isso e só temos de mentalizar-nos do que temos de fazer bem"."Vamos ter de gerir nestes dois jogos. Foi importante manterem-se as 5 substituições. Jogadores ainda não estão aptos a jogar 90 minutos. Em treino é uma coisa, no campo é outra. Amanhã vamos ver como o jogo decorre e tomaremos as decisões certas, mas sempre a pensar na Croácia"."O Rakitic quase não jogou no apuramento para o Euro. O que marca os jogos são as equipas, é o conjunto, depois os artistas dão o toque de qualidade que pode decidir jogos. Se o Modric estivesse não jogaria? Claro que jogaria. Equipas têm qualidade, o espetáculo vai ser bom. E ambas vão demonstrá-lo. Jogadores de grande qualidade fazem sempre falta"."É muito difícil encontrar solução. Os muitos jogos nos próximos 3 meses tem muito a ver com o playoff do Euro. Essas equipas têm de jogar eliminatórias da Liga das Nações, é tudo muito confuso. Para as seleções não tem nada de positivo, apenas ver outros jogadores num contexto de jogo. Não sei como se resolvia isto, cada um teria a sua decisão. É difícil para todos, para os clubes também, mas não podendo resolver o problema o quer temos de fazer é esquecer. Bater no ceguinho não vai trazer nenhuma solução. Vamos ter de jogar e fazê-lo com a mesma vontade, alegria e empenho e destes anos, assumindo que somos sempre candidatos a ganhar".