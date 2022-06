Fernando Santos e o "sucessor" de Ronaldo: «Rafael Leão? Não jogam na mesma posição...»

Fernando Santos foi esta quarta-feira, em conferência de imprensa de antevisão ao jogo de amanhã com a República Checa válido pela Liga das Nações (19h45), questionado acerca do "sucessor" de Cristiano Ronado na Seleção Nacional, e garantiu que não é positivo existirem comparações entre o avançado do Man. United e Rafael Leão."Não jogam na mesma posição, por isso sucessor não dá. Não sei quantos golos o Cristiano marcou, mas dificilmente alguém o vai substituir, e nem é bom colocar isso no Rafael Leão. O Rafael Leão tem de ser o Rafael Leão. Está aqui porque merece estar aqui, e se está aqui com 21 ou 22 anos é porque é o futuro. A Seleção vai contar certamente com ele naquilo que será a longevidade da equipa", explicou o selecionador nacional.Recorde-se que Portugal recebe a República Checa amanhã, quinta-feira, no Estádio José Alvalade, pelas 19h45, na 3.ª jornada do Grupo A2 da Liga das Nações