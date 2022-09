«Fernando Santos é um fardo»: em Espanha dizem que "Portugal tem mais jogadores do que treinador"

Fernando Santos: «A mim não belisca nada... Tenho contrato até 2024. Mais direto não posso ser» Fernando Santos: «A mim não belisca nada... Tenho contrato até 2024. Mais direto não posso ser»

Num artigo de opinião assinado no jornal 'Marca', o jornalista espanhol Miguel Ángel Lara deixou duras críticas a Fernando Santos, depois da, que ditou o afastamento da Seleção Nacional da Liga das Nações.Numa rubrica intitulada 'contracrónica', o jornalista escreve que "Fernando Santos é um drama para Portugal".E vai mais longe: "Mentiu ao dizer que Portugal ia ser uma equipa valente, que ia sair a ganhar e a dominar a Espanha. A seleção portuguesa tem mais jogadores do que treinador, um técnico que fez história no seu país por causa do Euro'2016, mas que agora é um farto às portas do Mundial. Espanha juntou-se à história negra de Portugal, com a Grécia, a Sérvia... O seu treinador pediu."O mesmo jornalista deixou também considerações sobre Cristiano Ronaldo. "É uma realidade que o jogador do Manchester United dá mais medo pelo seu nome e pela sua história do que pelo que é agora mesmo. Mas é verdade que a sua lenda é tão grande que de cada vez que a bola se acerca do Cristiano tem-se a sensação que o perigo está perto. Gayà tirou-lhe uma bola de golo que antes era impossível o 7 deixar escapar. Já não é a fera que matava sem piedade, mas ninguém se atreve a dizer que a sua voracidade está esgotada. A última oportunidade de Portugal foi sua."