Fernando Santos: «Jogo com a França? Vai ser uma final e espero que a equipa esteja bem»

Na análise ao triunfo (3-0) da Seleção Nacional frente à Suécia, Fernando Santos elogiou a entrada forte de Portugal perante um adversário com grande qualidade e admitiu que na segunda parte os défices físicos se fizeram notar.





"Portugal vence bem perante um adversário complicado com futebol distinto. Equipa muito forte, também fisicamente. Lutam muito, tentam chegar primeiro. São agressivos, com futebol direto e esticam muito o jogo. Muitas vezes tiveram quatro avançados e dois médios a chegar. Contra uma equipa que quer ter bola torna-se difícil. Estivemos muito bem organizados, ofensivamente com velocidade e criatividade. A partir dos 25 minutos tivemos algumas dificuldades e a não ganhar segundas bolas. Muito mérito da Suécia, fomos perdendo capacidade de condução e de os obrigar a ficar atrás. Na segunda parte o jogo foi-se abaixo, o que é normal. Portugal a querer ter bola, o nível físico começou a baixar. Foram muitos jogos em poucos dias e incidências que não nos permitiram treinar normalmente", analisou o selecionador na flash interview, à Sport TV."Portugal já o tinha feito várias vezes. Sem ele não somos melhores. Mas a equipa tem capacidade, qualidade e estratégia para jogar contra qualquer adversário""Luta é a dois. Próximo jogo quem ganhar é uma final, mas pode ficar tudo em aberto. Vai ser um grande jogo. Espero que nessa altura [novembro] a equipa esteja bem""Portugal apresentou-se como candidato no Euro e venceu. Na Liga das Nações também. No Mundial não correu como esperávamos por várias razoes. Se tivéssemos passado o Uruguai tinha sido diferente. Mas Portugal é candidato a ganhar cada prova em que entra"