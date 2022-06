Fernando Santos justifica ausência de Cristiano Ronaldo do jogo com a Suíça

O selecionador nacional Fernando Santos fez este sábado a antevisão ao jogo com a Suíça (amanhã, 19H45), do Grupo 2 da Liga das Nações."Problemas físicos não são, é uma gestão normal. Não faria sentido termos 26 a viajar para a Suíça quando só 23 podem estar no banco, e nos últimos jogos fomos fazendo a melhor gestão e agora a escolha recaiu nestes jogadores"."Vão alterar com certeza. Não foi um resultado normal tendo em conta os confrontos dos últimos anos. A Suíça é das equipas que mais cresceu nos últimos 10 anos, incluindo em 2016. Muito boa qualidade, jogadores em altíssimo nível, muito bem organizados e que estão sempre presentes em fases finais e que acabam em 1.º nos grupos. São muito consistentes, têm muita qualidade. O jogo aqui em Portugal foi anormal, mas eles criaram-nos muitos problemas em alguns momentos do jogo. Claro que com o avolumar dos golos as coisas tornaram-se mais simples, mas acho que eles vão fazer o mesmo que eu faria e vou fazer: analisar o confronto entre as equipas, que nós próprios também precisamos de fazer, e perceber o porquê de terem tido mais dificuldades. O posicionamento deles manteve-se no jogo com a Espanha, e na segunda parte isso foi muito vincado, podiam ter chegado ao empate ou até à vitória. Os próprios jogadores depois referiram isso. O posicionamento do Shaqiri tem muito a ver com isso. Ele é bom em qualquer lado, mas encostado mais à linha... passa muito bem, remata muito bem, tem um grande pé esquerdo. Este posicionamento na segunda parte refletiu-se muito, o Busquets teve muita dificuldade em jogar. Para uma equipa que tem rotinas, isso cria dificuldades na saída, e a Espanha não teve a posse da primeira parte. É normal que a equipa queira dar continuidade ao que tem vindo a fazer. Uma equipa que sofre uma derrota que não é normal, vai sempre para o próximo jogo com a vontade enorme de mostrar que o que aconteceu não corresponde à realidade. Esperamos uma Suíça fortíssima e a esperar que nos podem ganhar, e nós também temos de mostrar que somos capazes"."Não sei se vão ser 6 alterações, mas vão ser algumas. Uma das opções é a questão da gestão, o Nuno Mendes por exemplo já ia jogar este jogo, já estava definido. Só aí já há duas novidades, trocar o Ronaldo e essa. As alterações também são feitas no decorrer do jogo, até pelas nuances que espero. Se calhar espero uma primeira parte de um tipo e uma segunda de outro. A qualidade dos jogadores não está em causa, tenho a possibilidade de poder escolher que jogadores me interessam mais no princípio. Todos têm correspondido a estar aqui com uma grande alegria depois de uma época longa, e estes 11 milhões de pessoas sabem que podem contar com eles".