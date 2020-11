Fernando Santos: «Nunca jogamos a feijões porque representamos a Seleção Nacional»

Fernando Santos revelou os convocados para os jogos com a França e a Croácia, para a Liga das Nações, bem como para o particular com Andorra, destacando em particular as dificuldades que esperam à equipa nacional no jogo com os gauleses, ou não fossem eles campeões do Mundo. Mas o selecionador nacional acredita na equipa que tem em mãos e afiança que não há favoritos.





"Foi dado como indisponível. Disseram que estava e pronto.""Só se houver um empate decisivo, aí é que tudo passa para a última jornada. Uma vitória de uma das equipas acaba, porque deixa de haver possibilidades e eu acredito que Portugal ganhe. Um empate com golos penalizaria Portugal, por causa dos golos em fora e em casa. Trata-se de um obstáculo muito difícil. É o campeão do Mundo! Será um confronto do mais altíssimo nível. Não há favoritos, o jogo em França mostrou isso mesmo. Acredito que temos condições para vencer, mas eles também têm. É a realidade. É um critério, aqueles que estavam disponíveis. Se não fosse obrigatório, não fazíamos nenhum jogo. Mais do que o treino, é estar fresco para a cabeça responder bem. Nunca jogamos a feijões porque representamos a Seleção Nacional.""Vai continuar a fazer parte do lote e a vida é feita disso. Fico muito satisfeito por ele, porque ele merece, pela entrega, vontade e determinação que põe em tudo. É um exemplo ao nível do treino, na forma de estar. Claro que tenho pena. Se é ttular, é porque tem condições para isso, mas sei que os outros vão responder também.""Falei com ele, para saber como estava, pela saúde. Só vão jogar três.""Não, foi um jogo muito equilibrado e estivemos fortes no plano defensivo. Não concretizámos. A estratégia defensiva das equipas superiorizou-se aos ataques. Mas é um jogo novo. Tenho a minha opinião sobre o que eles vão fazer, mas não vou divulgar. O que eu quero da minha equipa eu sei, que é ganhar.""Estão convocados para os sub-21, por isso está dito. Se querem melhor do que isso? Todos os jogadores que estão ao serviço dos sub-21 fazem parte sempre do lote."