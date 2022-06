Fernando Santos: «O Bernardo já estava mesmo a ficar com as pilhas gastas»

Para lá da análise ao jogo com a Rep. Checa e ainda a frase forte sobre o Mundial'2022, Fernando Santos olhou ao jogo que falta disputar nesta primeira ronda de encontros da Liga das Nações e assumiu que poderá ser necessário mexer para o jogo com a Suíça."Vamos ter que ver. Começa a haver cansaço, é natural. Nuns não se nota. O Bernardo já estava mesmo a ficar com as pilhas gastas. É muito influente, quando perde gás tem dificuldade. Não foi só ele. Outros também. É normal para quem tem de atacar profundidade", assumiu o técnico, à RTP.Depois, à SportTV, falou novamente do jogador do Manchester City e da sua capacidade para ligar com João Cancelo. "O treinador pede o que eles sabem fazer. Mal seria se dissesse para não o fazerem. Mas o Bernardo foi o que acabou mais cedo. Gastou as pilhas mais cedo. Esteve muito ativo, mas quando as pilhas faltaram, já não cumpria bem as duas funções. Mas o que importa é a equipa, na segunda parte teve dificuldade em manter ritmos."